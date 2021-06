30 gol e 11 assist in 46 partite: ecco perché il Chelsea valuta l'acquisto di Gerard Moreno

vedi letture

L'alternativa a Erling Haaland? Semplice, Gerard Moreno. Nel suo punto di mercato sul Chelsea campione in carica di Champions League, The Mirror oggi fa il nome dell'attaccante del Villarreal in caso di mancato arrivo del grande sogno di Tuchel e di Abramovich, ossia il giovane talento norvegese del Borussia Dortmund. Il classe '92 spagnolo, d'altronde, in questa stagione col Sottomarino Giallo ha segnato ben 30 reti in 46 partite (Haaland 41 in 41), senza dimenticare gli 11 assist. Un profilo che piace non poco ai Blues, pronti a valutarne quindi l'ingaggio per sistemare il reparto avanzato.