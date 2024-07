Ufficiale A gennaio vicino al Lecce, De Wit riparte dalla Germania: quadriennale col Bochum

E' stato uno dei tormentoni del calciomercato invernale scorso in casa Lecce, negli ultimi giorni sembrava potesse tornare in auge ancora per il sodalizio salentino, quando aveva annunciato il suo addio (per fine contratto) all'AZ Alkmaar, invece Dani de Wit riparte dalla Germania. A gennaio la trattativa col Lecce saltò, anche un po' a sorpresa, dopo essere stata vicina alla conclusione. Ora nel suo futuro c'è la Bundesliga.

Il Bochum ha infatti annunciato l'arrivo del centrocampista offensivo olandese a parametro zero. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il VfL Bochum 1848 ha firmato il suo quinto nuovo arrivo. Dani de Wit si unisce al club a parametro zero. Il contratto ha scadenza al 30 giugno 2028. Il 26enne centrocampista ha giocato per cinque anni con l'AZ Alkmaar, nella Eredivisie olandese".