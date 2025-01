Addio Milan, Fonseca può consolarsi in Premier: è il candidato preferito dell'Everton

Appena esonerato dal Milan prima della fine del 2024, Paulo Fonseca potrebbe già tornare ad allenare. Non è utopia, ma un'indiscrezione lanciata da L'Equipe: secondo quanto riportato dal quotidiano francese, il tecnico portoghese ex Lille e Roma - tra le altre - è stato segnato sul taccuino dalla dirigenza di un club di Premier League.

Si tratta dell'Everton che, dopo aver preso la decisione di separarsi da Sean Dyche poche ore prima della partita di Coppa contro il Peterborough (2-0), starebbe vagliando l'ipotesi di ingaggiare Fonseca. Il club inglese ha stilato, appunto, una lista dove vengono indicati i nomi dei possibili sostituti del 51enne e oltre al suo ci sono altri due nomi.

La priorità per i vertici del club inglese, attualmente 16° in Premier League con 17 punti, è proprio Paulo Fonseca, con il quale - informa L'Equipe - sono stati avviati dei colloqui diretti. Una pista difficile da realizzare considerando che il tecnico portoghese potrebbe anche decidere di pazientare fino al termine della stagione piuttosto che accomodarsi in panchina a campionato in corso. Inoltre, secondo una fonte della BBC, l'Everton si sta guardando intorno e ha indicato anche David Moyes come possibile candidato.