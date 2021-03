Ag. Nubel: "Mai più una stagione come questa. Prestito? Solo biennale in club top"

Stefan Backs, agente di Alexander Nubel, ha parlato a Sport1 della situazione del suo assistito, chiuso al Bayern Monaco dalla presenza ingombrante di Manuel Neuer:. "Non può esserci un secondo anno come questo, perché i minuti sono essenziali per un giovane giocatore. Al momento del trasferimento, il Bayern Monaco ha specificato che può essere importante per il club. Ma alla fine Neuer ha semplicemente mantenuto un livello incredibile e il club ha anche vinto tutti i titoli che poteva vincere. Quindi è una situazione diversa da quella che pensavamo. Per essere il numero uno al Bayern Monaco, dovrebbe andare in un club che abbia una certa classe, di livello. Mi piace pianificare prestiti biennali".