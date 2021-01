Al Duhail, Han scompare dal sito del club. Ora lo attende il ritorno in Corea del Nord

Nonostante non vi sia ancora un comunicato ufficiale l’avventura di Kwang-Song Han all’Al Duhail è terminata. Il giocatore infatti non appare più nella rosa della squadra qatariota presente sul sito del club e avrebbe risolto il contratto, come riportano diversi siti specializzati in calcio nordcoreano, firmato appena un anno fa. Ora il classe ‘98 è in attesa dell’autorizzazione a lasciare il paese arabo per volare prima in Cina e successivamente in Corea del Nord dove continuerà la propria carriera. Un viaggio che si preannuncia lungo viste le restrizioni agli spostamenti fra paesi dovute alla pandemia Covid-19