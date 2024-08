Ufficiale Al River è tempo di Gallardo 2.0: El Muñeco torna sulla panchina dei Millonarios

Marcelo Gallardo torna a casa. El Muñeco, leggenda del calcio argentino, è il nuovo allenatore del River Plate, con cui ha già conquistato 14 trofei, tra cui due Copa Libertadores (2015 e 2018), una Sudamericana, un campionato, tre Recopa e 3 coppe d'Argentina. Prende il posto di Martin de Michelis.

Quarantotto anni, Gallardo è reduce dall'esperienza non positiva in Arabia Saudita, sulla panchina dell'Al Ittihad: era arrivato a Riyadh a novembre, al posto di Nuno Espirito Santo, ma non è riuscito a risollevare la squadra e a sfruttare il talento delle sue stelle, su tutti Karim Benzema, con cui ha avuto anche qualche screzio.