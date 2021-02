Alaba-Real, tutto fatto? Dalla Germania: l'agente e il giocatore aspettano offerte più vantaggiose

David Alaba al Real Madrid? In Spagna ne sono convinti, ma in Germania smentiscono l'accordo già raggiunto tra il club di Florentino Perez e il giocatore austriaco. I colloqui con Pini Zahavi, secondo SportBild, non sarebbero affatto in uno "stato avanzato", come è stato scritto dai media iberici. L'agente di Alaba, invece, sarebbe in attesa di nuove proposte dall'Inghilterra e il difensore starebbe valutando la possibilità di mettere da parte il suo sogno di giocare in Spagna in cambio di una migliore offerta dalla Premier. Il candidato principale è il Chelsea, ma c'è sempre il Barcellona, che si era mosso prima di tutti per il calciatore che terminerà a giugno il suo contratto con il Bayern Monaco.