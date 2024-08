Ufficiale Altimira passa al Leganes. L'ex talento della Masia lascia il Villarreal in prestito

Adrià Altimira Reynaldos è pronto per cominciare una nuova avventura. Il 23enne terzino destro spagnolo lascia il Villarreal e va a rinforzare la difesa del neopromosso Leganes, che lo acquista in prestito secco fino al termine della stagione.

Altimira, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, che nel 2020 lo ha ceduto in Crozia, all'NK Lokomotiva. Due mesi dopo si è trasferito al Melilla e poi all'Andorra, prima del passaggio al Villarreal durante la scorsa finestra estiva di mercato. Per lui 11 presenze in massima divisione e 63 in seconda serie.