Ancelotti e la corsa europea del suo Everton: "Competitività della Premier ai massimi livelli"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha commentato così l'importante successo dei Toffees sul campo del West Ham in ottica qualificazione alle coppe europee: "I ragazzi sapevano che questa sarebbe stata una partita importante, anche la prossima con l'Aston Villa lo sarà. Dobbiamo farci trovare pronti, contro il West Ham ho visto una squadra motivata e concentrata. Non penso alle nostre rivali, la competitività della Premier è ai suoi massimi livelli e si giocherà tutto fino alla fine", le sue dichiarazioni in conferenza stampa. L'Everton è al momento ottavo in classifica con 55 punti.

Guarda l'intervento completo di Ancelotti nel video in calce!