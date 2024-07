Ufficiale Anche la Danimarca cerca un nuovo CT: dopo 4 anni è addio con Kasper Hjulmand

La Danimarca riparte senza Kasper Hjulmand. Dopo 4 anni di grandi soddisfazioni, infatti, il CT lascia il suo incarico. Questo il comunicato pubblicato sui canali della Federazione: "Dopo gli Europei in Germania, Kasper Hjulmand e il direttore sportivo della DBU Peter Møller hanno valutato i risultati e hanno avuto diverse discussioni sul futuro.

In questa valutazione Kasper Hjulmand è giunto alla conclusione che la squadra ha bisogno di nuove energie. Pertanto, Kasper Hjulmand e Peter Møller hanno valutato congiuntamente che è tempo di cambiare e che è necessario un nuovo allenatore della Nazionale".

Queste le parole dell'allenatore: "È stato un onore e un privilegio incredibile poter allenare la nostra nazionale per quattro anni. Ho dato tutto quello che avevo per raggiungere il successo e convincere le persone a stringersi attorno alla squadra. Rappresentare il proprio Paese è assolutamente la cosa più grande che si possa immaginare ed è stato un periodo fantastico. In vista dei Mondiali serviranno un volto nuovo e nuove idee, che possano scrivere un nuovo grande capitolo per questa fantastica squadra, e quindi è meglio che sia qualcun altro a guidare la squadra. Non si tratta di me. Si tratta di ciò che è meglio per la squadra".