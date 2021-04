Andersen rinato al Fulham. Cinque club di Premier sul danese, il Lione pregusta l'affare

vedi letture

Nell'estate del 2019 lasciò la Sampdoria e si trasferì a Lione per 26 milioni di euro, ma non è riuscito ad affermarsi nel club francese. Così, Joachim Andersen è stato ceduto al Fulham, dove sembra essere tornato ai livelli già espressi in Italia. Secondo BT, portale danese, il difensore piace molto a Tottenham, Manchester United, Chelsea, Leicester e Crystal Palace. Il Fulham ha poche possibilità di trattenerlo, anche se Andersen avrebbe manifestato la voglia di restare qualora arrivasse un'insperata salvezza. Bisognerà però parlare con i francesi, che ovviamente puntano a monetizzare per un calciatore che non rientra nei piani futuri