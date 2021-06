Argentina, parla Leo Messi: "Il mio sogno è conquistare un titolo con la nazionale"

vedi letture

Il capitano dell'Argentina Leo Messi ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Copa America contro il Cile: "Penso che siamo in un buon momento. Non ci vedevamo da molto tempo, penso che abbiamo giocato due belle partite ma abbiamo bisogno di una vittoria. Dobbiamo vincere per continuare a crescere. Il Covid? Siamo preoccupati per l'epidemia di Covid perché non sappiamo cosa può accadere. Cerchiamo di fare del nostro meglio affinché non accada nulla, ma a volte non dipende da noi. Il mio ruolo in Nazionale? Sono sempre disponibile a stare in Nazionale. E' il massimo. Il mio sogno più grande è conquistare un titolo con la Nazionale, cercherò di conquistarlo finché potrò".