Argentina, Scaloni: "Meritatamente in finale, su questo non ho dubbi. Contenti di Martinez"

Ai rigori, ma l'Argentina ha battuto la Colombia e ha conquistato la conquistato la finale di Copa America. A margine del confronto, come riferiscono i canali ufficiali dell'Albiceleste, il Ct Lionel Scaloni ha parlato alla stampa: "Simo molto felici, anche per la prestazione di Emiliano Martinez, e non solo per i rigori (ne ha parati 3, ndr), ma anche per la sicurezza che sta trasmettendo. Il gruppo dei portiere si sostiene reciprocamente, e questa cosa mi piace. Qua non è importante chi gioca titolare. Tutti devono dare il loro contributo, e tutti hanno capito il messaggio. Ora è il momento di festeggiare, di godersi quanto fatto. Domani penseremo alla finale. E' stato faticoso arrivare fin qua, tanto lavoro e tanto tempo per tutte le persone che ci accompagnano in questo percorso".

Sulla partita: "Chi crede che tutto sia facile si sbaglia, e oggi la Colombi lo ha dimostrato. Siamo partiti bene, poi loro ci hanno preso le misure. Ma tutte le partite della Copa sono difficili. Chiaramente ci sono delle cose da correggere, ma in tutte le gare, non solo in questa. Per fortuna abbiamo un paio di giorni per poter riflettere su tutto. Credo che l'Argentina sia una giusta finalista, su questo non ho dubbi".

E proprio sulla finale: "Giocheremo contro il nostro eterno rivale, quella di tutta la vita. Speriamo che la gente se lo goda, che sia una bella partita. Ovviamente vorremmo vincere, ma credo intanto sia una partita da giocare fino alla fine".