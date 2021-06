Argentina-Uruguay 1-0, le pagelle: De Paul monumentale, in ombra Cavani e Suarez

Le pagelle di Argentina-Uruguay, match vinto 1-0 dalla formazione albiceleste.

ARGENTINA-URUGUAY 1-0

Marcatori: 13’ G.Rodriguez

ARGENTINA

D.Martinez 6 – Praticamente inoperoso nel primo tempo. Non ha grossi patemi neanche dopo l’intervallo.

Molina 6 – Inizialmente timido, cresce in intraprendenza con il passare dei minuti e sfiora anche il gol.

Romero 6 – Sempre deciso nei suoi interventi, dovendo fronteggiare due clienti scomodi come Suarez e Cavani.

Otamendi 6 – Quando arriva qualche pallone pericoloso in area, lo spazza via senza badare troppo all’estetica.

Acuna 6 – Alterna qualche discesa sulla sinistra a momenti di maggiore copertura.

De Paul 7 – Giganteggia in mediana, risultando il migliore nella squadra di Scaloni. Dai suoi piedi passano praticamente tutte le manovre offensiva dell’Argentina. (Dal 93’ Pezzella s.v.)

G.Rodriguez 6,5 – Funge alla perfezione da schermo davanti alla difesa, facendosi vedere però anche in avanti come quando segna l’1-0 di testa su assist di Messi.

Lo Celso 6 – Si rende utile in fase offensiva, con diversi inserimenti in area soprattutto nella prima parte del match. (Dal 52’ Palacios 6 – Conferisce nuova freschezza alla mediana argentina, in vista del teso fiale di gara)

Messi 6,5 – La Pulce è tra i protagonisti assoluti dell’Albiceleste, per come governa il settore offensivo e per l’assist che consente a G.Rodriguez. Qualche scelta sbagliata di troppo nella ripresa, per quelli che sono i suoi standard.

L.Martinez 5 – Altra prova deludente del Toro che, quando ha l’occasione di concludere, non sempre fa la scelta giusta. (Dal 52’ Correa 5,5 – L’ingresso dell’attaccante laziale non migliora di molto l’efficacia del reparto offensivo di Scaloni)

N.Gonzalez 6 – Con i suoi continui movimenti sul fronte sinistro dell’attacco, tiene in costante apprensione i difensori avversari. (Dal 70’ Di Maria 6 – Qualche spunto nel finale del match da parte sua)

URUGUAY

Muslera 6 – Nega il gol a Messi e ad Acuna, tenendo a galla i suoi nel primo tempo.

G.Gonzalez 5,5 – In difficoltà nel confronto con il suo omonimo e promesso sposo della Fiorentina, spinge poco sulla destra. (Dal 70’ Torres 6 – Non ha molte occasioni per mettersi in mostra)

Gimenez 6 – Alterna buone chiusure difensive a qualche momento di difficoltà contro gli attaccanti argentini.

Godin 6 – Non riesce ad essere il roccioso leader difensivo ammirato in tante occasioni con la Celeste. Meglio nella ripresa.

Vina 5,5 – Meno in difficoltà del dirimpettaio sulla corsia di destra sul piano difensivo, ma ugualmente poco propositivo in avanti.

Valverde 5,5 – Poche iniziative di qualità nella metà campo avversaria per il centrocampista del Real Madrid. (Dall’84’ Gorriaran s.v.)

Bentancur 5 – Si perde G.Rodriguez in occasione da gol, faticando a contenere le azioni argentine. (Dal 46’ Nandez 6 – Entra con buon piglio, risultando tra i pochi che si salvano nell’Uruguay)

Torreira 5,5 – Mette in campo la solita sostanza, non riuscendo però a risultare impattante come potrebbe. (Dal 65’ Vecino 5,5 – Non rende in modo superiore in mediana rispetto al compagno che sostituisce)

De La Cruz 6 – Il meno negativo del centrocampo uruguaiano, grazie al suo buon lavoro nelle due fasi. (Dal 65’ Ocampo 5,5 – Tra i tanti giocatori in maglia celeste al di sotto della sufficienza)

Suarez 5 – Ben imbrigliato dai difensori avversari, fatica a rendersi pericoloso.

Cavani 5 – Prova a muoversi e a duettare con Suarez, ma i risultati non sono quelli sperati.