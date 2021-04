Arsenal, Arteta dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: "Vittoria importante, ma è ancora lunga"

L’Arsenal ha schiantato lo Slavia Praga, rifilandole un bel poker all’Eden Arena. La squadra di Arteta, con questo successo, approda alle semifinali e può continuare a sognare la vittoria di un titolo che renderebbe meno amara la stagione gunners. Il tecnico catalano a fine gara ha dichiarato: “Siamo partiti davvero bene. Aggressivi nella loro metà campo. Sembravamo sempre molto pericolosi. Mi è poi piaciuta molto la reazione della squadra al gol annullato. Abbiamo fatto dei bei gol ed è stato importante mantenere anche la porta inviolata, per la seconda volta consecutiva. Ci ha dato una bella spinta la prestazione fatta in campionato contro lo Sheffield United. I giocatori erano molto fiduciosi, quando le prestazioni sono così alte, il collettivo migliora. I ragazzi sono stati in partita sin dall'inizio. È una vittoria davvero importante in un momento cruciale. Abbiamo vinto in modo convincente, quindi merito ai giocatori.”. Ha poi concluso: “C'è ancora molto da fare e cose su cui possiamo migliorare, ma dobbiamo farlo perchè sarà dura.".