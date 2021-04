Arsenal, Aubameyang ha la malaria: "Contratta con il Gabon, tornerò più forte di prima"

Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto la malaria mentre ero in ritiro con la Nazionale in Gabon". Inizia così un post su Instagram dell'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang che conferma così le voci dei giorni scorsi: "Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai grandi medici che hanno scoperto il virus e mi stanno curando. Non mi sentivo me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerà più forte che mai. - conclude l'attaccante con un pensiero all'Arsenal impegnato in Europa League - Guarderò i miei compagni in questa partita importantissima per noi. Passiamo il turno".