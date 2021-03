Arsenal, Aubameyang out col Tottenham per motivi disciplinari. Arteta: "Dobbiamo rispettarci"

A margine della vittoria nel derby contro il Tottenham, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha spiegato le ragioni dell'esclusione di Aubameyang, rimasto in panchina per novanta minuti per motivi disciplinari: "Abbiamo un modo di stare insieme e dobbiamo rispettarci: le cose stanno così, ma lui è un ragazzo incredibile. È uno dei giocatori più importanti in squadra, nonché il nostro capitano, ma queste cose succedono. Non svelerò mai quello che succede nello spogliatoio: posso raccontarvi le ragioni della mia decisione, ma non i fatti", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports il tecnico dei Gunners.