Ufficiale Arsenal, avanti con Hein: il portiere estone ha firmato il rinnovo di contratto

vedi letture

L'Arsenal rinnova il contratto di Karl Hein. Il portiere classe 2002 ha firmato il prolungamento, come annunciato dai Gunners tramite un comunicato ufficiale: "Siamo lieti di confermare che Karl Hein ha firmato un nuovo contratto con il club. Il nazionale estone si è unito a noi nel 2018 dal club della sua città natale, il Nõmme United, dove ha esordito all'età di 16 anni.

Karl ha iniziato la sua carriera nell'Arsenal nel settore giovanile ed è diventato professionista l'anno successivo. Nella stagione 2020/21 ha giocato per la prima volta nella rosa della prima squadra in una partita di Europa League. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2021/22 in prestito al Reading, squadra del campionato, collezionando cinque presenze in campionato con i Royals, e ha continuato a fare il suo debutto completo con l'Arsenal in una partita della Carabao Cup contro il Brighton il novembre successivo".