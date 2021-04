Arsenal in ginocchio a sostegno del "BLM", lo Slavia invece no. Stesso copione dell'andata

vedi letture

Stanno facendo il giro del mondo le immagini della sfida fra Arsenal e Slavia Praga di Europa League giocata questa sera. Non per il risultato rotondo della squadra londinese, che accede così alla semifinale del torneo, ma per quanto accaduto prima del fischio d’inizio. I Gunners infatti si sono inginocchiati a sostegno del movimento Black Lives Matter', mentre i giocatori cechi sono rimasti in piedi non condividendo l’iniziativa. Un copione uguale e identico alla gara d’andata giocata all’Emirates e che sicuramente susciterà anche questa volta diverse polemiche.