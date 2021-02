Arsenal-Leeds 4-2, le pagelle: Aubameyang super, Meslier disastroso

Arsenal-Leeds 4-2

Marcatori: 13' Aubameyang, 41’ Aubameyang (R), 45’ Bellerin, 47' Aubameyang, 59’ Struijk, 69’ Costa.

ARSENAL

Leno 6 – Attento quando chiamato in causa. Non ha colpe sulle reti trasformate dal Leeds.

Bellerin 6,5 – Spesso propositivo e pericoloso sul fronte destro, firma il tris per i Gunners.

Gabriel Magalhaes 6,5 – Gara ordinata la sua, è l’uomo che dà sicurezza al reparto arretrato di Arteta.

David Luiz 6 – Gioca un’ora da grande difensore ma non riesce a concludere una sola partita senza sbavature: perde completamente Struijk in occasione della prima rete whites.

Soares 6 – Messo in difficoltà da Costa nella seconda frazione, ma riesce a rimanere tranquillo.

Ceballos 6,5 – Il migliore palleggiatore dell’Arsenal, sempre molto sicuro quando ha il pallone tra i piedi. Con un assist delizioso regala il pallone che Bellerin deposita alle spalle di Meslier. (dal 89’ Holding s.v.).

Xhaka 6,5 – Solito tuttofare dei Gunners, è spesso l’unico che riesce a dare equilibrio all’assetto di Arteta.

Saka 6,5 – Solita prestazione da funambolo. Sempre una spina nel fianco per gli uomini di Bielsa.

Smith-Rowe 6 – Poco presente durante l’intera gara, ma salva la sua prestazione servendo l’assist per la tripletta di Aubameyang . (dal 62' Willian 5,5 – Ci prova ma non incide. Non è ancora il giocatore incredibile che abbiamo conosciuto con i Blues.).

Odegaard 5,5 – Ci si aspetta tanto da lui. Non rischia mai la giocata. Può e deve fare di più. (dal 78’ Elneny 6 – Dà consistenza al centrocampo e argina bene le avanzate whites.).

Aubameyang 7,5 – Torna titolare e realizza una fantastica tripletta. Non gli si poteva chiedere di più. Trasforma il suo primo gol dopo un doppio passo ubriacante su Ayling.

LEEDS

Meslier 4 – Partita disastrosa la sua. Si fa sorprendere sul suo palo sia in occasione del primo gol di Aubameyang che sul tris firmato da Bellerin. Ma il vero pasticcio lo combina regalando il calcio di rigore ai Gunners, atterrando in area Saka dopo aver gestito malissimo la sfera con i piedi.

Shackleton 5,5 – Troppo timido sulla destra, partecipa poco alla manovra offensiva dei suoi. In fase difensiva cerca almeno di limitare Smith-Rowe e Cedric.

Ayling 5,5 – Aubameyang scherza con lui in occasione della rete che sblocca il match. Nella seconda frazione cerca di essere pericoloso sul fronte destro.

Struijk 6 – Dopo una prima frazione in apnea, salva la sua gara segnando la rete che riapre il match.

Cooper 6 – Cerca di prendere per mano l’intero reparto, ma partecipa al caos generale della difesa.

Alioski 5 – Non sfonda sulla sinistra e non fa mai paura a Bellerin da quella parte. (dal 53’ Huggins 6 – Subentra bene e fa quello che il suo compagno macedone non è riuscito a fare: impensierire la retroguardia Gunners.).

Klich 5 – Mai in partita e mai propositivo fra le linee. Viene sostituito all’intervallo. (dal 45’ Roberts 6 – Vivace, con un bel traversone regala un pallone che Costa ribadisce in rete.).

Raphinha 6,5 – L’uomo migliore dei Whites. Presente in ogni azione offensiva. Da un suo corner arriva la rete di Struijk.

Dallas 5,5 – Spesso in ritardo, non riesce ad arginare le avanzate dei padroni di casa. A fine gara riesce anche a farsi ammonire.

Harrison 5 – Corpo estraneo, una delle peggiori gare della sua stagione. Viene sostituito all’intervallo. (dal 45’ Costa 6,5 – Sempre presente in area, realizza la seconda rete per i suoi. Dà consistenza ad un reparto offensivo in cui è mancato Bamford.).

Bamford 5 – Non aiuta mai i suoi compagni, non tiene un pallone. Si fa sovrastare sempre dalla retroguardia Gunners. È stato il grande assente di questa gara.