Arsenal, Willian è fuori forma. Tifosi sconcertati, l'ironia dei rivali: "Ha seguito la dieta di Hazard"

Willian Borges da Silva si è trasferito all'Arsenal nella scorsa stagione dopo essersi svincolato dal Chelsea. Un contratto faraonico, di circa 200.000 sterline a settimana, ma prestazioni molto deludenti. E adesso, i tifosi sembrano aver perso la pazienza dopo aver "ammirato" il brasiliano nella prima uscita della squadra di Arteta: durante l'amichevole persa per 2-1 contro l'Hibernian, Willian è apparso parecchio fuori forma e sovrappeso. Le foto del giocatore hanno scatenato le furie dei sostenitori dei Gunners, delusi e sconcertati da quello che hanno visto, e l'ironia dei social: qualcuno sospetta che l'ex Shakhtar abbia seguito la stessa "dieta" di Eden Hazard.

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season 😂😭😂 pic.twitter.com/ip0iCvo7xm

— Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2021