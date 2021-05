Atletico campione, Koke: "Stagione spettacolare, le ultime due settimane sono state folli"

vedi letture

Intervistato a caldo dopo la vittoria de LaLiga nell'ultimo turno di sabato, il capitano dell'Atletico Madrid ha commentato così la stagione dei suoi colchoneros: "Abbiamo vissuto due ultime settimane folli, rimontando due partite in cui eravamo andati in svantaggio (contro Osasuna e Valladolid, ndr). È stata una stagione spettacolare, non potrei essere più orgoglioso di così. Complimenti a tutto il gruppo per lo sforzo: ai giocatori, allo staff tecnico, ai tifosi e a tutti quelli che lavorano per l'Atletico", le dichiarazioni di Koke.

Guarda tutte le parole di Koke nel video in calce!