Atletico Madrid, Simeone: "I due positivi? Dobbiamo convivere col virus e cercare soluzioni"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cadice. Si parte dalla positività di Hermoso e Carrasco: "Lo diciamo dall'inizio della stagione, dobbiamo convivere con il Virus ed essere preparati per trovare soluzioni. Sono due elementi chiave per la squadra, ma chi li sostituirà non li farà rimpiangere".

La gara con il Cadice?: "Conosciamo le difficoltà che avremo, il Cadice è un avversario forte a livello difensivo che cercherà di ripartire in contropiede.

Suarez?

"È venuto con un entusiasmo fantastico e lo stiamo aiutando perché si senta più inserito e possa giocare dove si trova meglio. C'è un grande lavoro della squadra dietro".

Cambierà modulo dopo la positività dei due giocatori?

"Vedremo abbiamo tempo fino a domani a mezzogiorno per definire la squadra che partirà nel pomeriggio, vedremo se sarà necessario cambiare sistema o continuare con lo stesso che abbiamo sempre usato".