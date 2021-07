Atletico, Marcos Paulo è a Madrid: il brasiliano pronto a firmare un quinquennale

vedi letture

E' sbarcato in giornata a Madrid Marcos Paulo, il giovane attaccante brasiliano che è pronto a firmare un contratto quinquennale con l'Atletico Madrid. Marcos Paulo, acquistato dalla Fluminense, era un nome seguito anche dall'Inter, ma già in gennaio il club di Simeone aveva anticipato la concorrenza, trovando un accordo con il giovane attaccante. Nelle prossime ore il brasiliano effettuerà le visite mediche e poi verrà annunciato ufficialmente. Lo riporta AS.