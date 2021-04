Aubameyang è tornato a casa dopo aver contratto la malaria. Arteta: "È in via di guarigione"

vedi letture

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha rassicurato sulle condizioni di Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese nella serata di ieri, attraverso un post su Instagram ha ammesso di aver contratto la malaria durante la sosta per le nazionali che l'ha visto impegnato col Gabon: "È tornato a casa, sta bene. È stato un paio di giorni ricoverato in ospedale ma ora si sente bene. Avrà bisogno di qualche giorno per rimettersi in sesto ma vuole tornare il prima possibile".

Come avete scoperto che aveva contratto la malaria?: "Due giorni prima della partita contro lo Sheffield non si sentiva bene, ma nessuno poteva aspettarsi che sarebbe stato così. Sono state fatte delle analisi ed ecco che si è scoperto cosa avesse".