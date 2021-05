Barça, Aguero si presenta: "Questo il miglior club al mondo. Messi? Spero di giocare con lui"

Dopo le parole ai canali ufficiali del Barcellona arrivano anche le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Sergio Aguero al Camp Nou: “Cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Fin da bambino per me il Barcellona è stata la squadra più forte del mondo e lo è ancora di più da quando c’è Messi. Fin da piccolo ero convinto che un giorno questo club mi avrebbe notato ma è quello che ogni bambino sogna (ride, ndr). Arrivo da stagioni molto positive al City. Quest’anno però i problemi al ginocchio mi ha impedito di giocare al meglio, così come l’aver contratto il Covid”.

La sua firma implica anche il rinnovo dello stesso Messi?

“Ovviamente sarebbe un orgoglio giocare con Leo, ma il suo futuro lo deciderà lui in prima persona. Se continuerà qui faremo del nostro meglio, così come abbiamo sempre fatto in Nazionale. Parlo tutti i giorni con lui. Ci conosciamo molto bene”.

Lei sa chi sarà il prossimo allenatore del Barcellona?

“La scelta dell’allenatore non è una cosa che mi riguarda. Sono convinto che il club prenderà la scelta migliore”.

Pensa che possa essere Guardiola il prossimo allenatore?

“Come ho detto, non ho il diritto di parlarne. Ha un contratto di due anni col City e non sono io quello che deve parlare del tecnico”.