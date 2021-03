Barça, Font punta tutto su Xavi: "Chi meglio di lui per convincere Messi?"

Victor Font risponde a Joan Laporta. Nel dibattito tra i candidati alle prossime elezioni presidenziali del Barcellona, che si terranno fra due giorni, Font gioca e sue carte sull’arrivo di Xavi in panchina: “Ci sarà lui, con Jordi Cruijff come segretario tecnico. Il calcio giovanile deve essere in sintonia con quello dei grandi. Messi? Ci ha detto le sue necessità, ci stiamo lavorando. Xavi è un uomo incredibile: meglio un ex presidente ‘amico’ o un uomo di calcio per convincere Messi”.