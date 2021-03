Barça fuori dalla Champions, ma in Spagna applaudono: così si può fare doppietta in patria

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il Barcellona può essere soddisfatto per la prova offerta sul campo del Paris Saint-Germain. La squadra catalana ha mostrato orgoglio, tentando una rimonta che sarebbe stata clamorosa; le speranze si sono infrante sul rigore sbagliato da Messi a fine primo tempo, sul punteggio di 1-1. Se da un lato non si può non tenere conto della batosta subita nella gara d'andata, dall'altra parte la stampa spagnola è convinta che i ragazzi di Koeman possano togliersi molte soddisfazioni continuando su questa strada. Il momento è positivo, soprattutto in campionato: secondo RAC1, con queste premesse è possibile centrare la doppietta Liga-Copa del Rey.