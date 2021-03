Barça, Koeman dopo la vittoria contro la Sociedad: "Grande gara, ma la strada è ancora lunga"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo i sei gol rifilati alla Real Sociedad, ha dichiarato: “Vittoria importante per noi. La squadra è sicura di sé e in grande condizione fisica. Il risultato non significa nulla per il futuro, qualsiasi partita sarà difficile. Dovremo essere preparati. Non sono convinto che non perderemo nessuna partita. Giocheremo impegni molto difficili. Quello che dobbiamo fare è continuare su questa linea: buon pressing, concentrazione, solidità difensiva ed efficacia sotto porta. È incredibile segnare sei gol fuori casa, ma la cosa più importante è che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. All'inizio dell'anno abbiamo avuto molti problemi. Abbiamo cambiato molte cose. Ogni squadra ha bisogno di tempo per adattarsi alle idee di un nuovo allenatore e di un nuovo progetto. All'inizio della stagione siamo stati inefficaci e abbiamo commesso errori difensivi. Adesso siamo molto più a nostro agio in campo. La Real ha provato a farci pressione, ma siamo stati molto bravi partendo da dietro. La velocità di Dembele ci ha aiutato molto. Nei primi minuti di gara ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo avuto un ottimo atteggiamento.”.