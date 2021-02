Barcellina-Elche, formazioni ufficiali: Koeman lascia fuori cinque titolari

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Elche, recupero della prima giornata de LaLiga. Ampio turnover per Ronald Koeman che lascia in panchina Dembélé, Griezmann, Busquets, Dest e Lenglet:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Umtiti, Mungueza, Pique, Jordi Alba; De Jong, Pjanic, Pedri; Braithwaite, Trincao, Messi. All. Koeman.

ELCHE (3-4-2-1): Badia; Sanchez, Verdu, Barragan; Cifu, Mojica, Guti, Mfulu; Milla, Rigoni; Boye. All. Fran Escriba.