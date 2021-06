Barcellona, a centrocampo nessun colpo: vietato fare follie, ora si punta a far crescere i giovani

Georginio Wijnaldum ha scombinato i piani del Barcellona. Il gran rifiuto del centrocampista olandese, che ha accettato la ben più ricca offerta del Paris Saint-Germain, mette in difficoltà il club catalano, che adesso di ritrova a dover cercare un nuovo rinforzo a centrocampo. Sempre a costo zero, se possibile, vista la delicata situazione finanziaria: scartate quindi le opzioni Fabian Ruiz e Mikel Merino, e considerate le poche alternative, non resta che affidarsi alla cantera, magari investendo di più sul talento di Riqui Puig che, insieme a Ilaix Moriba e Nico Gonzalez, rappresenta il futuro della mediana. Nessun acquisto importante, dunque, ma fiducia per il nuovo corso, che potrebbe portare tante soddisfazioni.