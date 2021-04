Barcellona corsaro a Villarreal nel segno di Griezmann. Agganciato il Real Madrid, -2 dall'Atletico

Il Barcellona espugna l’Estadio de la Ceramica, imponendosi in casa del Villarreal nel segno di Antoine Griezmann: dopo il vantaggio del Sottomarino Giallo firmato da Chukwueze, infatti, Le Petit Diable ha ribaltato il risultato tempo neanche dieci minuti. Il risultato dell’intervallo si è poi confermato nella ripresa, dove il Villarreal ha dovuto giocare la seconda metà in dieci, per via dell’espulsione di Trigueros al 65’.

Villarreal - Barcellona 1-2

26’ Chukwueze (V); 28’ e 35’ Griezmann (B)

Classifica aggiornata

Atletico Madrid* 73; Real Madrid e Barcellona* 71; Siviglia* 67; Real Sociedad* e Betis 50; Villarreal 49; Granada** 42; Osasuna* 40; Athletic Club**, Celta* e Levante 38; Cadice 37; Valencia 36; Getafe 34; Alaves 31; Elche 30; Valladolid* 29; Huesca 27; Eibar* 23

* una partita in meno

** due partite in meno