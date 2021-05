Barcellona, De Jong sostiene Koeman: "Personalmente spero che rimanga"

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha così parlato ai microfoni di AD, promuovendo Ronald Koeman come guida tecnica per il club: “Personalmente spero che rimanga, con lui ho un buon rapporto. Non ho però molta influenza su questo… Aspettiamo e vedremo cosa succederà. Essendo il Barcellona uno dei club più grandi ci si aspetta sempre che vinca, così come lo vogliono stampa e tifosi te lo aspetti pure tu da calciatore. Se non vinci hai fallito agli occhi della gente, funziona così”.