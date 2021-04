Barcellona, domani possibile sorpasso al comando. E Koeman rievoca i due anni di Tenerife

vedi letture

Domani è tempo di Liga e il Barcellona con la sfida di domani contro il Granada potrebbe balzare clamorosamente al comando in caso di vittoria. Situazione totalmente impronosticabile fino a qualche mese fa con la squadra che è stata persino fuori dalla zona Champions. Il 2021 però ha portato 14 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta (il Clasico contro il Real Madrid) ed ecco la squadra pronta a mettere la freccia con la possibilità di arrivare allo scontro diretto contro l'Atlético Madrid (8 maggio) davanti. Ronald Koeman, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato in merito: "Presto per essere leader? Non è mai troppo presto. Gli altri devono lottare per raggiungere o sorpassarti. Se saremo fortunati come ai miei tempi da giocatore, vinceremo di sicuro". L'olandese fa riferimento a due storici Tenerife-Real Madrid, nel 1992 e nel 1993: in entrambi i casi la squadra delle Canarie vinse contro i blancos permettendo il sorpasso del Barcellona all'ultima giornata. Barça ora favorito per la vittoria ne LaLiga? "La squadra che è al comando sarà la favorita alla vittoria finale e noi non lo siamo ancora".