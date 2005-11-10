Barcellona, Flick: "Non era facile dopo la sosta. Gordon? Anche in Nazionale era fiducioso"

"Oggi era molto importante segnare presto. Ci ha anche dato fiducia. Non è stato facile dopo una pausa di tre settimane. Il Getafe difende molto bene; è una delle migliori squadre difensive della Liga. Ma alla fine abbiamo controllato la partita e il nostro avversario". Inizia così l'intervista di Hansi Flick, tecnico del Barcellona, dopo il 3-0 rifilato al Getafe.

Il mister blaugrana, come riportato da Marca, prosegue: "Le partite contro il Getafe non sono facili. Sono una delle migliori squadre della Liga, difendono molto bene e non è facile creare occasioni. Sono molto contento di aver segnato al primo minuto. Non è facile tornare dopo la pausa... sono passate tre settimane, molti giocatori hanno giocato... non sono contento di questo. Dobbiamo gestirlo".

Tris avviato da Gordon, al primo gol con il Barça: "Secondo me sta facendo molto bene, anche prima, quando non segnava. Siamo contenti. Lo si è visto anche con la Nazionale: era fiducioso. Ha segnato. Contribuisce molto: è veloce, controlla bene la palla, arriva sempre sui palloni difficili, dribbla, crea occasioni...".