Una rimonta spettacolare, ma anche tante polemiche arbitrali. Il Barcellona supera 3-2 il Villarreal dopo essere finito sotto di due reti nei primi sette minuti, firmate da Buchanan e Oluwaseyi. Al termine della partita, Hansi Flick ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo gli errori iniziali: “Il primo gol è stato un nostro errore evidente, e hanno segnato direttamente, ma nel primo tempo, dopo essere stati sotto di due gol, abbiamo giocato molto bene”. Il tecnico tedesco ha poi elogiato la reazione dei suoi: “Sono molto contento perché nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio, con più organizzazione. Oggi abbiamo meritato la vittoria”.

Flick contro il quarto uomo: “Guardava soltanto la nostra panchina”

A far discutere è stata soprattutto la gestione arbitrale, anche in relazione all'episodio che ha coinvolto Fermín López in panchina. Flick ha dichiarato: “Non so esattamente cosa sia successo”. Poi l'attacco al quarto ufficiale: “Il quarto ufficiale guardava solo la nostra panchina. Dovrebbe assistere l'arbitro in campo, ma guardava solo noi. Vedremo quali informazioni ci daranno. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno dato un cartellino giallo”. Parole che testimoniano il nervosismo dell'allenatore nei confronti della squadra arbitrale guidata da Hernández Hernández.

“Sapevamo che tipo di arbitro avevamo, ma nel secondo tempo siamo stati incredibili”

Flick ha rincarato la dose: “Oggi sapevamo che tipo di arbitro avevamo e ce lo aspettavamo. Sono contento degli arbitri in generale, ma non di lui. Il guardalinee e il quarto uomo erano molto concentrati su di noi”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Tutto è andato contro di noi. Dico ai giocatori che se succede questo, dobbiamo giocare meglio. Nel secondo tempo, il calcio che abbiamo giocato è stato incredibile”. Non sono mancati, infine, gli elogi a Eric Garcia e João Cancelo, decisivi nella costruzione offensiva: “Nel calcio moderno, i terzini sono molto importanti, sia in attacco che in difesa. Nel secondo tempo sono stati eccellenti, aiutando sempre gli esterni”.