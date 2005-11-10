Il Barcellona stava rischiando grosso con il Villarreal, sotto 0-2 e con un rigore fallito da Lamine Yamal al rientro negli spogliatoi all'intervallo. Alla fine però, una prova di forza nei restanti 45 minuti al Camp Nou ha conferito ai blaugrana una vittoria per 3-2 di vitale importanza in ottica classifica, così da portarsi a +3 dal Real Madrid all'inseguimento.

La visione

Hansi Flick, allenatore della formazione catalana, ha parlato al termine del match per esprimere un'analisi sulla partita: "I due gol sono arrivati nelle prime due azioni, con errori nostri", si riferisce il tecnico tedesco in merito alle reti di Buchanan e Olywaseyi. "Dopo quei due gol credo che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo creato grandi occasioni per segnare, oltre al rigore. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo e siamo riusciti a portare a casa i tre punti".

L'episodio Fermin

Un dettaglio al 74' è passato inosservato: l'espulsione di Fermin Lopez, che era in panchina dopo essere uscito dal campo al minuto 68, quando il Barcellona era già sul risultato di 3-2 ai danni del Villarreal. "Non so cosa sia successo con Fermín in panchina", ha detto Flick. "Il quarto uomo si occupava solo di guardare la nostra panchina. Io cerco di aiutare gli arbitri in campo. Non so cosa sia successo né cosa gli abbia detto. Ho bisogno di più informazioni".

Cos'è successo

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale Alejandro Hernandez, ad ogni modo, il fantasista spagnolo è stato espulso per essersi alzato dalla propria panchina ed essersi diretto verso il quarto uomo, arrivando a posizionarsi a breve distanza e protestando ad alta voce, ripetendo in diverse occasioni: "Non fottermi!". Allo stesso modo, faccio constare che il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco e si è diretto negli spogliatoi prima che potesse essergli mostrato il cartellino rosso.