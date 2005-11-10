Il Barcellona vuole ripartire dalla Champions League, ma alla vigilia della trasferta contro il Sabah tiene banco anche il rapporto tra la squadra e la classe arbitrale. Nella conferenza stampa che precede la quinta giornata della League Phase, Hansi Flick è tornato sulle polemiche seguite alla partita contro il Villarreal, senza risparmiare alcune considerazioni sulla direzione di gara. Il tecnico tedesco ha però trovato spazio anche per difendere pubblicamente Frenkie de Jong, spendendo parole importanti per il centrocampista olandese, protagonista della conferenza insieme al proprio allenatore.

Proprio sul tema arbitrale, Flick ha chiesto maggiore collaborazione e soprattutto una comunicazione più efficace tra le due parti. "Vogliamo aiutare gli arbitri, ma è necessario che anche loro aiutino noi. Dobbiamo comunicare allo stesso livello. Non è piacevole quando ci parlano con una certa superiorità", ha dichiarato l'allenatore blaugrana, tornando sulle decisioni che avevano fatto discutere durante l'ultimo incontro. "Ci sono state tante emozioni in panchina, fuori e in campo. Per noi alcune decisioni avrebbero dovuto essere prese diversamente. Non credo sia stata una buona prestazione arbitrale e spero che la Federazione possa prenderne visione".

Flick ha poi riconosciuto che anche il proprio ambiente deve migliorare, ma ha ribadito la necessità di un rapporto più equilibrato con i direttori di gara. Non è mancata una battuta su Fermín López, protagonista delle polemiche: "La prossima volta lo metteremo nell'ultima fila della panchina, così non succederà di nuovo". Il centrocampista, comunque, sarà regolarmente a disposizione per la partita contro il Sabah.

Flick difende De Jong: "Uno dei migliori centrocampisti al mondo"

Uno dei passaggi più significativi della conferenza ha riguardato proprio Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese sta progressivamente ritrovando spazio dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato il percorso, ma nelle ultime settimane si è discusso anche del suo ruolo e della posizione nelle gerarchie della squadra. Flick ha voluto allontanare qualsiasi dubbio sul valore del giocatore, soffermandosi soprattutto sulla sua disponibilità.

"Quello che mi piace maggiormente di lui è che in passato mi ha detto che, se avessi avuto bisogno di lui come difensore centrale o in qualsiasi altra posizione, avrei potuto contare su di lui. Per me questo significa essere un giocatore che mette la squadra davanti a tutto", ha spiegato il tecnico tedesco. Poi l'investitura: "Frenkie è uno dei migliori centrocampisti al mondo, ha una grande qualità in mezzo al campo e abbiamo bisogno di lui".

Lamine Yamal resta a Barcellona, Flick avvisa il Sabah

Passando alla partita, il Barcellona dovrà fare a meno di Lamine Yamal, rimasto in Catalogna per recuperare dalle recenti problematiche fisiche. Il tecnico ha spiegato di aver preferito non rischiare il talento spagnolo dopo il dispendioso impegno contro il Villarreal, con l'obiettivo di averlo nuovamente a disposizione per i prossimi appuntamenti.

"Abbiamo già giocato in altre occasioni senza di lui. Abbiamo deciso che rimanesse a casa per recuperare e speriamo che possa tornare con noi il prima possibile", ha spiegato Flick. De Jong ha riconosciuto il peso dell'assenza: "Quando manca un giocatore come Lamine, si sente sempre. Ha un talento straordinario e riesce a creare pericoli anche da solo. Abbiamo comunque una rosa piena di giocatori di qualità e dobbiamo essere in grado di vincere anche senza di lui".

Il tecnico ha poi riconosciuto le qualità del Sabah, sottolineandone la personalità e la proposta calcistica: "È una squadra a cui piace giocare, coraggiosa nell'uscita dal basso. Abbiamo analizzato il loro modo di stare in campo e credo che potrebbero giocare anche nella Liga spagnola, perché hanno una filosofia molto interessante".

Flick ha infine aperto alla possibilità di qualche rotazione, considerando il calendario particolarmente fitto da qui alla fine dell'anno. L'obiettivo, però, resta quello di affrontare la trasferta con la giusta intensità. "È la Champions League e sappiamo quanto sia importante. I nostri giocatori sono sempre motivati quando giocano questa competizione", ha concluso l'allenatore.