Poteva essere del Barça, Julian Alvarez domani rivale. Flick: "Fantastico, ma è dell'Atletico"

Champions League 2014: l'Atletico Madrid elimina il Barça ai quarti di finale. Due anni più tardi i colchoneros si ripetono ed eliminano nuovamente i blaugrana nei quarti. Più recentemente in Coppa del Re, la formazione di Diego Simeone ha eliminato i ragazzi di Hansi Flick la scorsa stagione (4-3) nel doppio incontro in semifinale. Il tecnico dei catalani è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il nuovo incrocio con i rojiblancos in campionato.

Quel non sgarbo di mercato

"Le partite precedenti sono il passato. Ciò che importa è domani e sappiamo che è una squadra fantastica e vogliamo e dobbiamo vincere per essere in cima alla classifica prima della sosta. Bisogna dimostrare la nostra forza e qualità", ha dichiarato. Il discorso poi è sfociato su Julian Alvarez dopo l'estate dell'affare saltato con l'Atletico, che si è frapposto tra l'attaccante argentino e il Barcellona: "È un giocatore fantastico, ma gioca nell'Atlético e io mi concentro sulla mia squadra", si è limitato a dire Flick. "Non parlo di giocatori di altri club. Mi concentro sui miei. E sono molto contento della mia squadra, in attacco abbiamo molte opzioni. Non penso a nient'altro".

Altro tema delicato

Non ci sarà invece Jules Koundé, sul quale sperava invece il tecnico del Barcellona, vista l'emergenza in difesa: "Ci aspettavamo che rientrasse prima, ma bisogna curarlo, vedere la sua evoluzione... ed è quello che facciamo. Speriamo di averlo dopo la sosta delle nazionali".