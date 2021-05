Barcellona, il rinnovo di Messi è la chiave per tentare l'assalto a Haaland

vedi letture

Il rinnovo di Messi per arrivare ad Haaland. Secondo quanto riportato da Eurosport infatti, il rinnovo dell'argentino può essere la chiave per arrivare al norvegese del Borussia Dortmund. Il nuovo contratto di Messi, a cifre decisamente più basse rispetto a quella attuali, permette al Barcellona di avere un certo margine di manovra per impostare la trattativa per Haaland. Una trattativa che è di fondamentale importanza, visto che è stata una delle chiavi per convincere Messi a rinnovare.