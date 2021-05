Barcellona, il vice di Koeman non fa drammi dopo il pari con l'Atletico: "Siamo a -2 dalla vetta"

Alfred Schreuder, vice-allenatore del Barcellona, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto nel big match di sabato contro l'Atletico Madrid: "Ora ci dobbiamo concentrare sul Levante, tre mesi fa lottavamo per queste posizioni e oggi siamo ancora là. Avremmo voluto vincere ma non ci siamo riusciti, però siamo ancora a due punti dalla vetta. Contro l'Atletico non crei cinque o sei occasioni, ma due o tre. Noi abbiamo avuto le nostre, ma abbiamo fatto gol", le sue dichiarazioni anche in vista della gara di domani col club di Valencia.

