Barcellona, Koeman: "Abbiamo già consigliato ad alcuni di trovare maggior minutaggio altrove"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Granada, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha così parlato del mercato in uscita: "Abbiamo già comunicato ai giocatori che ritengo sia meglio trovino spazio altrove. La decisione poi spetta ai giocatori. Penso che per alcuni, senza fare nomi, vista la giovane età è meglio che cerchino spazio da altre parti. Un giovane non può stare un anno senza giocare, altrimenti non può migliorare".