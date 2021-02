Barcellona, Koeman entra allo stadio. Assembramenti di tifosi fuori dal Camp Nou

Tanta attesa per il Barcellona al Camp Nou, per la sfida contro il Paris Saint Germain. In barba a ogni distanziamento per l'emergenza Coronavirus, i tifosi blaugrana hanno atteso l'arrivo dell'allenatore olandese Ronald Koeman, assembrati dietro le transenne.