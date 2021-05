Barcellona, Koeman: "Il titolo non è nelle nostre mani ma lotteremo fino all'ultimo secondo"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato della volata finale per il titolo: "Crediamo ancora nella possibilità di vincere il campionato e lotteremo fino alla fine per questo obiettivo. Vedremo quale sarà il risultato domani sera, abbiamo ancora possibilità di vincere. Il destino non è nelle nostre mani ma non dobbiamo fare degli errori, rendendo così la situazione meno facile per gli altri. L'importante è che siamo ancora in lotta e faremo di tutto fino all'ultimo secondo per vincere".