Barcellona, Koeman: "Messi sta bene. Il suo futuro? Non vuole decidere ora e va rispettato"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato alla vigilia della partita contro l'Huesca. Su Messi dichiara: "Sta bene, si è allenato il 30 e il 31 dicembre. Non ha problemi ed è pronto. Il suo futuro? Lui non vuole prendere ora una decisione e va rispettato, come qualsiasi giocatore in scadenza di contratto. È libero di decidere ciò che crede".