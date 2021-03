Barcellona, Koeman: "Non ho ancora parlato con Laporta, dovremo riunirci in privato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Huesca, mister Ronald Koeman ha confessato di non essere ancora riuscito a riunirsi privatamente col nuovo presidente blaugrana Joan Laporta: "Non ho parlato molto con lui, solamente un po' durante il viaggio per Parigi in vista della gara di ritorno col PSG. Ci dovremo riunire in privato, ma queste sono cose interne al club che proprio all'interno del club devono restare", le parole dell'allenatore del Barcellona.