Barcellona, Koeman: "Non mi interessano le voci su Messi. Per me deve chiudere la carriera qui"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Granada, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di Lionel Messi e delle voci dal Brasile che parlano di un'offerta per l'argentino: "Non mi interessa. Non so se sia la verità o se magari Leo continuerà con noi. Per quel che mi riguarda deve chiudere la carriera qui. Non sono preoccupato, ciò che conta è la partita di domani".