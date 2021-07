Barcellona-Messi, c'è il principio d'accordo: l'argentino si decurterà l'ingaggio del 50%

Principio d'accordo tra il Barcellona e Lionel Messi. Secondo quanto riporta Sport è stata decisiva la scelta dell'argentino di abbassarsi del 50% l'ingaggio, condizione decisiva per permettere al club di rientrare nei parametri imposti da LaLiga, a seguito del forte indebitamento del club. L'affare non può ancora considerarsi chiuso, ma la trattativa è ormai in fase avanzata e toccherà ai legali del club e del giocatore cercare di limare gli ultimi dettagli per poter chiudere. L'annuncio è previsto entro la fine di luglio.