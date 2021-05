Barcellona, Messi: "La Copa del Rey è stata una svolta. Voglio vincere altri trofei"

Lionel Messi, nel corso di una lunga intervista rilasciata in Argentina a Diario Olé, ha parlato anche della stagione attuale del Barcellona, lasciando intravedere la possibilità di proseguire con i blaugrana nonostante il contratto non sia ancora stato rinnovato: "Ogni volta che gioco, lotto per vincere e raggiungere gli obiettivi, oltre che per alzare trofei. La verità è che l'ultima Copa del Rey è stata speciale per il momento che stavamo attraversando. Venivamo da un paio di stagioni senza divertirci a causa dei risultati. C'è uno spogliatoio molto giovane, con tante nuove persone. Questa Coppa per lo spogliatoio è stata una svolta, importantissima. E oltre a questo, mi piace vincere e ottenere nuovi titoli. Più sono e meglio è".