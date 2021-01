Barcellona, niente colpi a gennaio: per l'estate idee Garcia e Wijnaldum a parametro zero

Ronald Koeamn è stato chiaro: il Barcellona non può permettersi acquisti in questa sessione di mercato. Per questo motivo il club blaugrana pensa già al mercato estivo ed ha individuato due giocatori a parametro zero per rinforzare la difesa e il centrocampo. Si tratta del difensore spagnolo del Manchester City Eric Garcia e del centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club. Lo riporta il Daily Mirror